Ilgiorno.it - Lombardia sempre più amata dai turisti: nei primi otto mesi del 2024 13 milioni di arrivi

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Ilha lasciato in dote due certezze alla: la consapevolezza di essere diventata a tutti gli effetti una regioneca in grado di vantare neidell’anno 13die 37di presenze; e la sorpresa chepiù italiani e tra questi tantissimi lombardi spendono parte delle loro vacanze senza allontanarsi troppo da casa. Rientra in questa categoria un turista su quattro e neidelle presenze nella nostra regione sono aumentate dell’11% rispetto al 2023: va evidenziato che la domanda interna ha rappresentato oltre un terzo (il 36% del totale). Le ragioni di una vacanza in, anche breve, sono la ricchezza del patrimonio culturale (nel 32,2% dei casi), il patrimonio naturalistico (18,1%), la percezione che si tratti di una località esclusiva (16,4%), lo svago o il relax (13,6%), il rapporto qualità-prezzo (10,3%) e la convinzione che lasia un luogo ideale per praticare sport (11,2%).