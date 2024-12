Ilgiorno.it - La Lombardia è la terza regione più corrotta d’Italia: 74 indagati solo quest’anno

Milano – Dagli appalti pubblici, alle concessioni edilizie, fino ai voti elettorali o i falsi tutoli di studio. Con la giusta “mazzetta”, in Italia, si compra quasi tutto. Soltanto nell’ultimo anno, si contano 588 persone indagate per reati legati alla corruzione: delle 20 inchieste aperte nei primi undici mesi del 2024, ben 7 sono state in. Laè lain Italia, dopo il Lazio (con 10 inchieste) e la Campania (con 9). L’associazione Libera contro le mafie, in occasione della Giornata internazionale contro la corruzione, ha pubblicato un rapporto che mostra un quadro allarmante: Da Milano a Roma, da Torino ad Avellino, da Bari a Pozzuoli, da Palermo e Catania, risultano coinvolti decine tre politici, amministratori, funzionari, imprenditori, professionisti e mafiosi. Le tipologie di reati spaziano dalla corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio al voto di scambio politico-mafioso, dalla turbativa d’asta all’estorsione aggravata dal metodo mafioso, dall’abuso di ufficio (fin quando era in vigore) al traffico di influenze illecite.