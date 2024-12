Lanazione.it - Immacolata con la neve, coltre bianca in arrivo su tutto l’Appennino pistoiese

Pistoia, 8 dicembre 2024 – Arriva lain Appennino. Quella di oggi sarà una giornata dell’prettamente invernale, con vento e temperature in calo e.. Non in pianura, dove cadrà invece pioggia, bensì sua quote superiori ai 600 metri circa. Ilsarà dovuto dall’avvicinarsi di una perturbazione di origine artica che investiràil centro-nord italiano, Toscana compresa. Le precipitazioni sono iniziate già nella serata di ieri, conche inizialmente è caduta oltre 1500 metri di quota per poi abbassarsi progressivamente fin sui 1300 metri. É oggi, però, che la quotasi abbasserà ulteriormente, accompagnata da un intensificarsi dei venti di tramontana. Laraggiungerà, nel pomeriggio, quote di alta collina: paesi come Le Piastre e Prunetta vedranno la prima significativa nevicata dell’anno, ma fiocchi bianchi potrebbero spingersi momentaneamente anche più in basso durante i rovesci più intensi.