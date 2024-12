Ilrestodelcarlino.it - Maxi panchina in marmo sostituirà il gradino pericoloso in piazza Pergolesi

Unalunga 4 metri al posto deldella discordia che tanti inciampi ha causato. L’annuncio arriva dalla giunta Fiordelmondo: "Una nuova ampia seduta insarà posta in, di fronte a quella già presente, capace non solo di favorire aggregazione, ma soprattutto eliminare ilpresente che, sin dalla sua realizzazione, è stato consideratoper le cadute registrate". Una soluzione a cui si lavorava da inizio anno quando sono state apposte delle provvisorie fioriere sul. Ora la Giunta ha approvato il progetto dello studio Sardellini Marasca che aveva curato la riqualificazione di(inaugurata ormai 5 anni fa). "Tale studio – spiegano dal Comune - si era occupato anche degli arredi urbani e dunque è stato logico, per garantire continuità all’intervento dal punto di vista architettonico, affidare allo stesso la progettazione di questa nuova seduta, della lunghezza di 4 metri, che andrà a risolvere definitivamente un problema segnalato da molti cittadini e preso in carico dall’amministrazione".