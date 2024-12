Lanazione.it - Licei Poliziani di Montepulciano: nuove aule e laboratori per un'istruzione innovativa

Leggi su Lanazione.it

Dall’aula multimediale immersiva alo di microscopia, dalo di robotica all’aula podcast e broadcast. Sono le novità, con uno sguardo al futuro, che si aggiungono alla recente introduzione della Vertical Farm, che sono state inaugurate aidiper dare ancora un "plus" di qualità ad un’offerta formativa multidisciplinare, parola ormai centrale nel mondo dell’in un periodo storico dove la tecnologia ha un peso sempre maggiore. In particolare, l’aula multimediale immersiva, ampliamento dell’Aula 3.0, consentirà agli studenti di accedere e sviluppare contenuti multimediali, in ambienti ad hoc, abbracciando varie materie come latino, storia, informatica, le lingue, l’arte. La scienza è invece il cuore delo di microscopia che interesserà discipline come chimica, biologia, scienze della terra, grazie ad una strumentazione dedicata e quindi apparecchiature per l’analisi microscopica di materiale, compositi e prodotti per fornire informazioni utili a migliorare l’identificazione di particelle.