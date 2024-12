Abruzzo24ore.tv - Inseguimento da film, fuga folle in centro: bloccati due sospetti a Montesilvano

Pescara - Un’auto senza assicurazione sfugge a un posto di blocco:ad alta tensione tra traffico, corsie contromano e unaa piedi. Momenti di panico ieri mattina a, dove un uomo alla guida di una Volvo S60 priva di assicurazione ha ignorato un posto di blocco della polizia locale e si è lanciato in unarocambolesca. L’episodio è iniziato intorno a mezzogiorno lungo via Verrotti, all’altezza dell’Eurospin, durante un normale controllo stradale. Due giovani agenti del comando di Palazzo Baldoni hanno intimato l’alt al veicolo dopo che i sistemi telematici avevano segnalato l’assenza dell’assicurazione. Tuttavia, il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato, innescando untra le vie cittadine in piena ora di punta. Il fuggitivo ha cercato di seminare gli agenti sfruttando ogni varco nel traffico: si è spostato sulla corsia opposta, superando le auto in fila, e ha persino attraversato lo spartitraffico all’altezza della rotatoria tra via.