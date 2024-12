Iltempo.it - Ecco il Concistoro che sceglierà il prossimo Papa: i 4 favoriti

Oggi, quando i grandi della terra atterreranno a Parigi per la consacrazione della rinata Cattedrale di Notre Dame, ilsarà invece a Roma per ilin cui creerà 21 nuovi cardinali. Con questa infornata di porpore, l'undicesima in meno di dodici anni di pontificato (un record assoluto in età contemporanea), si può dire che il collegio cardinalizio che prenderà parte al futuro Conclave sia pressoché completato. Il tema dell'elezionele è tornato di gran voga in questo periodo, non solo perché Francesco compirà tra pochi giorni 88 anni e i suoi acciacchi sono ormai da tempo di dominio pubblico, ma anche perché il19 dicembre uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il film "Conclave", diretto dal premio Oscar Edward Berger e basato sull'omonimo best seller di Robert Harris.