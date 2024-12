Ilgiorno.it - Scuola senza riscaldamento. Aule e mensa troppo fredde: "Situazione inaccettabile"

Problemi alnel nuovo polo scolastico sorto nell’area ex Belloli stanno suscitando proteste e preoccupazioni., corridoi e mense delle scuole elementari e medie hanno registrato temperaturebasse per garantire il benessere di studenti e personale, scendendo fino a 14-15 gradi. Laha acceso il dibattito politico. "Riceviamo segnalazioni allarmanti sul mancato funzionamento del– denunciano dalla lista di minoranza Insieme per Inveruno e Furato –. Èche il nuovo impianto non sia ancora pienamente operativo e che si stiano riscaldando leesclusivamente con le pompe di calore. Chiediamo un intervento immediato per garantire ambienti idonei e sicuri per studenti, insegnanti e collaboratori scolastici". L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicoletta Saveri, ha risposto: "Non appena ricevuta la segnalazione da parte della, ci siamo attivati con il manutentore, che è intervenuto nella giornata del 3 dicembre.