Prima Zaniolo a Roma ora De Ketelaere? L’Atalanta col Milan sogna un altro gol dell’ex

In comune hanno alcuni numeri di maglia in carriera (la 10 e il 17), il colore chiaro dei capelli, il fisico slanciato (1.90 uno, 1.92 l’) e la duttilità nel reparto offensivo. Le similitudini tra Nicolòe Charles De– due dei protagonisti più attesi di questo Atalanta-– finiscono qui. Esuberante e sfacciato il primo, timido e schivo il secondo. Fin qui hanno giocato pochissimo insieme visto chenon è mai partito titolare in stagione e ha accumulato solamente 282? tra Serie A ed Europa. L’ex– reduce dal gol ai giallorossi con esultanza polemica – non ha mai giocato più di mezz’ora a partita (esclusi i minuti di recupero) in questa annata e adesso spera che quel colpo di testa che ha chiuso i giochi all’Olimpico possa rappresentare la via più breve per scalare le gerarchie di Gian Piero Gasperini.