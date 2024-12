Thesocialpost.it - Precipita da una finestra a Roma: muore Valerio, aveva 12 anni

Un volo di diversi metri, un impatto fatale sull’asfalto. Tragedia nel pomeriggio alla periferia di: un bambino di 12to da unaal decimo piano di un palazzo in via Igino Giordani, al Collatino. L’allarme è scattato intorno alle 17, con numerose chiamate al 112 da parte di chi ha udito il tonfo secco. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e la polizia, che sta indagando sulla dinamica dell’accaduto.Leggi anche: Caos Francia, “Macron ha accettato le dimissioni di Barnier”. I possibili scenariNonostante i tentativi disperati dei medici di rianimare il piccolo,è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Bambino Gesù, dove purtroppo non ce l’ha fatta. Il dodicenne è morto poche ore dopo il ricovero, lasciando la sua famiglia e il quartiere nello sgomento.