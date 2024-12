Agi.it - Malattia misteriosa del Congo, l'Italia alza il livello di attenzione in aeroporti e porti

Leggi su Agi.it

AGI - Innto ildiinni a seguito della segnalazione di unadi origine sconosciuta nella Repubblica Democratica del. Il ministero della Salute ha inviato una comunicazione agli Usmaf, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, in cui "si raccomanda dire ildipresso tutti i punti d'ingresso, in particolar modo per i voli diretti provenienti dal Paese". Le autorità locali, scrive ancora il ministero, "in stretta collaborazione con quelle internazionali, stanno lavorando per verificare la situazione e fornire una risposta rapida ed efficace a questo nuovo focolaio epidemico che sta colpendo il paese, già recentemente colpito dall'epidemia di mpox". In Africa già 79 decessi Dal 24 ottobre un totale di 79 persone sono già morte nell'ovest della Repubblica Democratica del