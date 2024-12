Ilnapolista.it - Lazio-Napoli, pagelle / Conte ha mostrato a tutti quel che lui vede ogni giorno in allenamento

Ledi3-1 di Coppa Italia, a cura di Fabrizio d’Esposito.CAPRILE. L’implacabile dittatore in panca inchioda i diversamente titolari alle loro responsabilità e il povero Caprile va in porta avendo dinnanzi una defensa de papel, una difesa di carta. Ne prende tre in cinquanta minuti dall’olandese volante dellaelevato seduta stante a novello Messi di Roma Nord. Per fortuna, para il rigore che provoca egli stesso uscendo maldestramente in ritardo sul longevo Pedro – 5ZERBIN. In questi tempi trumputiniani e meloniani, per trovare una destra disastrosa bisogna mettere insieme Zerbin e Cirillo – 4,5DI LORENZO dal 72’. Senza votoRAFA MARIN. La defensa de papel sfarfalleggia e sprofonda ma, perche vale, Rafa è un’anticchia meglio di Giovannino Gesù – 5JUAN JESUS.