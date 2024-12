Ilnapolista.it - La strana malattia di Lizarazu: «Soffro di dismorfismo muscolare, non posso fare a meno di allenarmi»

Bixenteè malato di sport. Letteralmente. “Sto male”, ha confessato al quotidiano francese Tribune du Dimanche (ripreso in Germania dal Die Welt). La sua patologia si chiama “”, è un disturbo della percezione di sé. Le persone colpite percepiscono lo sviluppo dei propri muscoli come inadeguato. Anche se i muscoli sono già sopra la media”.ha vinto tutto quello che c’era da vincere nel calcio: campione del mondo e d’Europa con la Francia, ha vinto la Champions League e sei campionati con il Bayern Monaco. Ha chiuso la carriera nel 2006 a 36 anni. Ora ne ha 54 e ha una “dipendenza”. Gli esperti dicono che funzioni come un disturbo alimentare: l’autostima è molto bassa e dipende da cose esterne come il corpo”.“Ho 54 anni e ho ancora bisogno di sentirmi un’atleta.