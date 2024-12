Terzotemponapoli.com - La pagella di Lazio – Napoli

Leggi su Terzotemponapoli.com

Antonio Conte effettua un turnover totale e inconcepibile, nella sfida dell’Olimpico degli ottavi di finale di coppa Italia contro la, ilesce meritatamente dalla competizione grazie alle scelte discutibili di formazione.3 – 1Ho visto questo:Caprile 7: Para un calcio di rigore procurato da lui ingenuamente sullo 0-0, poi un altro buon intervento nella ripresa su un tiro di Lazzari. Zerbin 4: Fuori posizione, fuori ruolo e mai in partita. Rafa Marin 5: Qualche buon anticipo, ma soffre molto Zaccagni e company. Juan Jesus 4: Sempre in ritardo su Noslin autore di una tripletta, partita disastrosa. Spinazzola 5: Qualche buona giocata con Neres, ma commente falli inutili e inconcepibili per un giocatore che gioca da un decennio in serie A.