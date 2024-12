Sport.quotidiano.net - Juve-Bologna, probabili formazioni e dove vederla. Motta ritrova Vlahovic

Torino, 6 dicembre 2024 – Lantus cerca di interrompere una striscia di tre pareggi consecutivi tra tutte le competizioni ospitando il, squadra in grande forma con quattro successi nelle ultime cinque gare. I bianconeri puntano su una difesa granitica, con 10 clean sheet in 14 partite, mentre i rossoblù si distinguono per un pressing aggressivo, con il maggior numero di interruzioni alte nel campionato. La sfida tra Thiago, ex di turno, e Vincenzo Italiano si gioca anche sul piano tattico: l’aggressione al portatore palla dei rossoblù si scontrerà con la gestione della sfera della Vecchia Signora, leader del campionato con il 61% di possesso palla, proprio davanti agli emiliani. I precedenti Lantus è la squadra che ha vinto più partite di Serie A contro il: ben 79 successi bianconeri, con 52 pareggi e 23 vittorie rossoblù a completare il bilancio.