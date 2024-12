Ilrestodelcarlino.it - In pronto soccorso 8 ore col figlio autistico grave: “Cibo bloccato nell’esofago, inaccettabile”

Bologna, 6 dicembre 2024 – Il duro sfogo di una mamma affidato a Facebook riporta l'attenzione sull'autismo e su certi modi di trattare chi ne è affetto. Lei è la madre di un ragazzoe con una rara malattia genetica: in un post si sfoga su come è stato trattato il, giovedì aldell'ospedale Maggiore di Bologna, taggando anche l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, il presidente della Regione Michele de Pascale e il direttore generale dell'Ausl Paolo Bordon. Marialba Corona, che è anche presidente Angsa (Associazione nazionale genitori soggetti autistici) racconta le ore di attesa e delle sofferenze del ragazzo, per cui non sarebbe stato attivato il percorso 'Dama' per le persone con disabilità.