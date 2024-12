Tvzap.it - “Grande fratello”, il segreto di Mariavittoria: cosa è successo sotto le coperte

Leggi su Tvzap.it

News TV. “”, ildile. C’ècuriosità attorno alla gieffina che al momento sembra vivere un momento di confusione nella Casa dal punto di vista sentimentale. Dagli ultimi eventi appare evidente che stia nascendo un interesse e una connessione speciale con Alfonso D’Apice, tuttavia sembrerebbe che qualche tempo fa Minghetti si sia avvicinata particolarmente ad un altro coinquilino. Le telecamere del reality show hanno intercettato quest’ultimo mentre confessava “quanto” a Lorenzo e i telespettatori si sono fiondati a commentare il gossip sui social. (.)Leggi anche: Coming out in arrivo al: “Ilverrà affrontato”Leggi anche: “”, pessima figura di Shaila che viene asfaltata da Perla Maria“”,ha un nuovo flirt?Prima il pallavolista argentino Javier Martinez, poi l’idraulico toscano Tommaso Franchi e infine ora l’ex protagonista di “Temptation Island” Alfonso D’Apice: dal suo ingresso nella casa sembra cheMinghetti abbia trovato pane per i suoi denti.