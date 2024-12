Firenze donna occupa da 8 mesi la casa prenotata su AirBnb con figlio cane e gatto La proprietaria | Devo pagare le sue bollette

Leggi su Open.online

, unavive da ottonellache aveva prenotato per tre giorni su. La denuncia arriva dalladell’alloggio. La signora Maria è disperata, perché né le forze dell’ordine né la magistratura sembrano in grado di risolvere il problema dell’appartamento in zona Gavinana. «Rivoglio la mia», ha dichiarato al Corriere Fiorentino nel descrivere un caso simile a quello di Padova, dove due turisti hannoto unainizialmentesu Booking.«Sono una ricercatrice»Era il 31 marzo quando la signora Maria e ladi 40 anni che adessosua si sono incontrate per la prima volta. «Come succede ogni volta che arriva un nuovo ospite sono andata a conoscere di persona la ragazza che mi ha detto di essere una dottoressa, ricercatrice al San Raffaele di Milano e di essere aper qualche giorno prima di trasferirsi definitivamente a Milano.