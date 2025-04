Baritoday.it - A Bari la presentazione del libro 'Laila , figlia dei cedri e del mare' della "libarese" Lina Al Bitar

Leggi su Baritoday.it

Con la toccante prefazione di Nichi Vendola: “.Una voce limpida e dolente, come quella diAl, ci dice con semplicità quanto sia insopportabile e indecente la guerra: proviamo ad ascoltarla, almeno per un attimo facciamo silenzio”, arriva in libreria con la editrice Nuova Palomar il.