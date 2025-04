Ladri in azione rapinato un supermercato

supermercato di Succivo. Alcuni malviventi hanno preso di mira la Sisa di via Cesare Augusto. I banditi hanno assaltato il supermercato, all’angolo con via Clanio, intorno alle 10 del mattino. Indagano le forze dell’ordine per ricostruire. Casertanews.it - Ladri in azione, rapinato un supermercato Leggi su Casertanews.it Attimi di tensione, questa mattina (10 aprile) in undi Succivo. Alcuni malviventi hanno preso di mira la Sisa di via Cesare Augusto. I banditi hanno assaltato il, all’angolo con via Clanio, intorno alle 10 del mattino. Indagano le forze dell’ordine per ricostruire.

Casteggio, furto al supermercato: ladri in fuga con la cassaforte. Rapina lampo al supermercato Prix: in azione quattro banditi armati di fucile. Siena, ladri in azione: furto al supermercato, gravi danni. Furto alla Lidl: ladri in azione con buco alla parete, bottino da 35mila euro. Furto nel supermercato, banda di ladri in fuga con il registratore di cassa. Tentato furto al supermercato Oasi di Ellera: i ladri abbandonano la cassaforte. Ne parlano su altre fonti

Catturata a Palermo la banda dei supermercati, così i ladri rubavano ogni tipo di merce: 8 arresti - A Palermo, 8 persone arrestate per furti seriali in supermercati. La banda agiva con una strategia ben strutturata. (virgilio.it)

Casteggio, furto al supermercato: ladri in fuga con la cassaforte - Malviventi in azione nel fine settimana, entrati forzando una porta tagliafuoco sul retro. Valore del bottino in contanti ancora da quantificare ... (msn.com)

Colpo dei ladri al supermercato di Pinerolo: furgone utilizzato come ariete per rubare la cassaforte, ingenti i danni - Una banda di ladri in azione ha colpito nella notte di oggi, lunedì 7 aprile 2025, al supermercato Carrefour Market di via Saluzzo a Pinerolo. Utilizzando un furgone come ariete, i malviventi ... (torinotoday.it)