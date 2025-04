Ilfattoquotidiano.it - Corte dei conti, passa alla Camera il ddl con lo scudo ai politici. Le opposizioni: “Impunità a chi spreca soldi pubblici”

il disegno di legge di riforma delladei. L’ok è arrivato mercoledì sera con 136 voti a favore (quelli della maggioranza), 75 contrari e un astenuto: il testo è ora atteso al Senato. Con la scusa di combattere la “paura della firma” degli amministratori, il testo – presentato dall’attuale ministro degli Affari europei Tommaso Foti quand’era capogruppo di Fratelli d’Italia – svuota i poteri della magistratura contabile e fornisce unoa funzionari e(quasi totale per questi ultimi) che fanno uso improprio deidei cittadini. Viene esclusa, infatti, la responsabilità per colpa grave per tutti gli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità e persino per quelli “richiamati, allegati e presupposti“, cioè non oggetto del controllo in senso stretto.