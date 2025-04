Due rapine in 15 minuti i carabinieri arrestano un 21enne a Misterbianco

minuti grazie alla tempestività e alla profonda conoscenza del territorio da parte dei carabinieri della tenenza di Misterbianco. Un giovane di 21 anni è stato arrestato con l’accusa di aver compiuto due rapine a mano armata in sequenza ai danni di altrettante. Cataniatoday.it - Due rapine in 15 minuti, i carabinieri arrestano un 21enne a Misterbianco Leggi su Cataniatoday.it Un doppio colpo sventato in pochigrazie alla tempestività e alla profonda conoscenza del territorio da parte deidella tenenza di. Un giovane di 21 anni è stato arrestato con l’accusa di aver compiuto duea mano armata in sequenza ai danni di altrettante.

Due rapine in 15 minuti, i carabinieri arrestano un 21enne a Misterbianco. Tre rapine (con calci e pugni) nell'arco di 15 minuti nella notte a Milano. Roma, due rapine con pistola in pochi minuti a via Trionfale: paura per clienti e dipendenti. Quattro raid col cutter in 15 minuti. Presi i due rapinatori della Centrale. La frazione è sotto choc, minuti di terrore: "Tre rapine a raffica ad opera di due persone armate di machete". Mette a segno due rapine in pochi minuti: 17enne nel carcere minorile. Ne parlano su altre fonti

Roma, due rapine con pistola in pochi minuti a via Trionfale: paura per clienti e dipendenti - Due rapine nel giro di pochi minuti nella stessa via. Prima in un supermercato e subito ... D’istinto l’ho preso e accompagnato in strada. Abbiamo aperto dopo 15 giorni di chiusura per la ... (canaledieci.it)

Due colpi a distanza di minuti: la mattina di paura nei quartieri di Latina - Mattinata di rapine a Latina: una farmacia e un supermercato presi di mira in pochi minuti. I Carabinieri sospettano che i responsabili siano gli stessi. Indagini in corso ... (latinaquotidiano.it)

Due rapine violente in poche ore in centro a Bologna: 4 arresti - La prima in via Indipendenza in pieno giorno: vittima un 50enne aggredito con calci, pugni e spray urticante dopo essersi rifiutato di acquistare droga. In via Ferrarese un 24enne è stato rapinato del ... (msn.com)