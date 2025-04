Deep Beauty | Al Mudec Photo di Milano il Dubbio della Bellezza Scuote i Canoni Estetici

Milano interroga la natura mutevole e soggettiva del concetto di Bellezza attraverso le opere di maestri della fotografia e dell’intelligenza artificiale.Un vento di riflessione critica soffia sul concetto di Bellezza al Mudec Photo di Milano. Dal 5 aprile al 25 maggio 2025, la mostra “Deep Beauty. Il Dubbio della Bellezza” si propone come un viaggio empatico e stimolante oltre i confini delle definizioni estetiche convenzionali. Curata con maestria da Denis Curti e nata da un’illuminante intuizione di Ogilvy Italia, con la direzione artistica di Giuseppe Mastromatteo, l’esposizione invita il visitatore a interrogarsi: siamo davvero sicuri che la Bellezza sia un dogma universale e immutabile?Il percorso espositivo si snoda attraverso oltre sessanta opere di figure di spicco dell’arte visiva, spaziando dalla fotografia d’autore alla suggestiva video art, fino alle inedite applicazioni dell’intelligenza artificiale. 361magazine.com - “Deep Beauty”: Al Mudec Photo di Milano il Dubbio della Bellezza Scuote i Canoni Estetici Leggi su 361magazine.com Fino al 25 maggioUna mostra evento ainterroga la natura mutevole e soggettiva del concetto diattraverso le opere di maestrifotografia e dell’intelligenza artificiale.Un vento di riflessione critica soffia sul concetto dialdi. Dal 5 aprile al 25 maggio 2025, la mostra “. Il” si propone come un viaggio empatico e stimolante oltre i confini delle definizioni estetiche convenzionali. Curata con maestria da Denis Curti e nata da un’illuminante intuizione di Ogilvy Italia, con la direzione artistica di Giuseppe Mastromatteo, l’esposizione invita il visitatore a interrogarsi: siamo davvero sicuri che lasia un dogma universale e immutabile?Il percorso espositivo si snoda attraverso oltre sessanta opere di figure di spicco dell’arte visiva, spaziando dalla fotografia d’autore alla suggestiva video art, fino alle inedite applicazioni dell’intelligenza artificiale.

“Deep Beauty”: Al Mudec Photo di Milano il Dubbio della Bellezza Scuote i Canoni Estetici. Deep Beauty: il dubbio della bellezza. La nuova mostra fotografica di KIKO e Ogilvy Italia. "Deep Beauty, il dubbio della bellezza", al Mudec inaugurata la mostra fotografica ideata da KIKO e Ogilvy Italia. KIKO Milano: inaugura al Mudec la mostra “Deep Beauty. Il dubbio della bellezza”, ideata da Ogilvy, e incrementa a doppia cifra il budget 2025, superando gli 8 milioni di euro. KIKO Milano DEEP BEAUTY – Il dubbio della bellezza la mostra al MUDEC dal 5 aprile al 25 maggio.. Come cambia il concetto di bellezza nei secoli: la mostra a Milano. Ne parlano su altre fonti

"Deep Beauty, il dubbio della bellezza", al Mudec inaugurata la mostra fotografica ideata da KIKO e Ogilvy Italia - "Deep Beauty", al Mudec inaugurata la mostra fotografica ideata da KIKO e Ogilvy Italia sull’evoluzione dell’idea di bellezza nel corso del tempo ... (tgcom24.mediaset.it)

Deep Beauty: il dubbio della bellezza. La nuova mostra fotografica di KIKO e Ogilvy Italia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Deep Beauty: il dubbio della bellezza. La nuova mostra fotografica di KIKO e Ogilvy Italia ... (tg24.sky.it)

KIKO Milano indaga con “DEEP BEAUTY - Il dubbio della bellezza” le sfaccettature del tema. Al MUDEC dal 5 aprile al 25 maggio - Una selezione di opere Marina Abramovic, David LaChapelle, Michelangelo Pistoletto ed Helmut Newton per interrogarsi su come, cosa, perché e per chi ci facciamo belli. E soprattutto cosa significa. (vogue.it)