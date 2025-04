Cinemaserietv.it - 3 attori de Il paradiso delle signore morti davvero (e perché)

Nel 2025 il cast della soap Ilè stato colpito da numerosi lutti, tutti a distanza ravvicinata. In alcuni casi si è trattato anche dipremature. Di seguito, tutti glidella serie che sonoin questo tempo.Andrea Savorelli, 6 marzo 2025Pietro Genuardi, 14 marzo 2025: tumore del sangueValentina Tomada, 14 agosto 2022: lunga malattiaSe la scomparsa di Pietro Genuardi, all’età di 62 anni, ha commosso il pubblico e tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, quella di Andrea Savorelli, annunciata un mese dopo, ha spiazzato tutti,l’attore aveva appena trent’anni. Genuardi aveva parlato pubblicamente della sua malattia, un tumore del sangue per il quale era in cura, mentrecondizioni di salute di Savorelli non si sapeva nulla.Valentina Tomada, che aveva 55 anni, aveva fatto capire chiaramente in alcuni post di avere dei problemi di salute, ma non aveva spiegato, nel dettaglio, di cosa si trattasse.