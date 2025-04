Anche Claude ha un abbonamento monstre | con il piano Max si arriva fino a 220 euro al mese

Il senso del piano Max è soprattutto quello di avere un maggiore uso del modello in termini di inferenze rispetto al limite più basso del piano Pro. C'è Anche un livello da 109,8 euro mensili.

