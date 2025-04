Tutto.tv - Uomini e Donne anticipazioni 10 aprile: Cosimo molla Tina? Gianmarco se ne va

Leggi su Tutto.tv

Ledella puntata del 10dirivelano che ci saranno delle novità per quanto riguarda il trono diCipollari.Steri discuterà animatamente con le sue corteggiatrici e poi ci sarà un abbandono. Ecco cosa succederà.Steri lascia lo studio di UeD,sul lastrico a causa di?Nella puntata di oggi dici sarà spazio ancora perSteri. Il tronista confesserà di essere rimasto piuttosto male per le non reazioni di Crise Francesca al bacio con Nadia. Il ragazzo si aspettava, quanto meno, che le due ragazze si arrabbiassero e uscissero dallo studio. Le due, però, si difenderanno dicendo di non poter avere reazioni a comando. Al culmine della discussione, poi, il tronista deciderà di andare via, lasciando anticipatamente la puntata.