Ilfattoquotidiano.it - Con le vendite sui titoli di Stato mutui e prestiti più cari per i suoi elettori: ecco cosa ha fatto cedere Trump

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Da “liberazione” a “capitolazione” in una settimana. Ora la Casa Bianca assicura che il piano era questo fin dall’inizio: convincere i Paesi minacciati dai dazi reciproci a negoziare e poi conuna tregua di 90 giorni. La verità è che fino al giorno prima Donaldaveva tutte le intenzioni di andare avanti. Non si sarebbe piegato al crollo di Wall Street, probabilmente accettabile per il grosso del suo elettorato. A faril tycoon, su spinta del segretario al Tesoro Scott Bessent, èun effetto inatteso: lea tappeto che a partire da lunedì hanno colpito idistatunitensi. Una dinamica che per l’americano medio avrebbe determinato, a breve, un colpo ben più duro: l’aumento della rata del mutuo e del costo dei debiti accumulati sulle carte di credito.