Thesocialpost.it - Trump, c’è una manovra speculativa dietro i dazi? Una “bomba a orologeria” sulla Casa Bianca

Leggi su Thesocialpost.it

Nel cuore gelido della capitale americana, tra i corridoi del potere e le chat criptate di Wall Street, si rincorre un sospetto che – se confermato – potrebbe avere effetti dirompenti: laavrebbe usato la leva deinon solo per fini politici, ma anche per alterare deliberatamente i mercati finanziari.Leggi anche: Controeuropei, quali prezzi aumentano: l’elenco dei prodotti che si pagheranno di piùNon è fantapolitica, ma un’ipotesi che circola da giorni, alimentata da uno schema che si ripete con precisione sospetta: annuncio improvviso di, crollo dei titoli interessati, marcia inda parte dell’amministrazione, rimbalzo dei mercati. Un copione che sembra scritto da un abile sceneggiatore della finanza – e che, secondo quanto riportato in un articolo de Il Giornale d’Italia, avrebbe permesso a pochi soggetti vicini al potere di realizzare guadagni miliardari.