Maxi agevolazioni per chi prenderà casa nei centri storici di Laterina e Pergine

Laterina Pergine Valdarno, su iniziativa dell’assessore Alberto Ricci, ha definito un programma di incentivi destinati a. Arezzonotizie.it - Maxi agevolazioni per chi prenderà casa nei centri storici di Laterina e Pergine Leggi su Arezzonotizie.it Una serie di misure per contrastare lo spopolamento del territorio e favorire la crescita di nuovi nuclei familiari e nuovi progetti lavorativi: l’amministrazione comunale diValdarno, su iniziativa dell’assessore Alberto Ricci, ha definito un programma di incentivi destinati a.

Dai mobili agli elettrodomestici, ecco i bonus casa: l'ecobonus cala al 50%. Addio ad agevolazioni per le caldaie a gas - La manovra ridisegna le agevolazioni sulla casa per il 2025 con alcune conferme ... Superbonus in via di esaurimento La maxi agevolazione nata con la pandemia passerà nel 2025 dal 70% al 65% ... (msn.com)

Agevolazioni prima casa: spettano anche per edifici collabenti - L’acquisto della prima casa può beneficiare di alcune agevolazioni fiscali, qualora il contribuente decida di destinare l’immobile ad abitazione principale e non sia proprietario di altre ... (lavoripubblici.it)

Agevolazioni prima casa - Le agevolazioni per la prima casa consentono all'acquirente, in possesso dei requisiti previsti, di beneficiare di una tassazione ridotta per l'acquisto e il mutuo dell'abitazione principale. (mutuionline.it)