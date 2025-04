Giulia Mei in concerto a Conversano

Giulia MEI prosegue con i concerti in tutta Italia del “IO DELLA MUSICA NON CI HO CAPITO NIENTE” TOUR, prodotto e distribuito da Locusta Booking.Il live di Giulia Mei è come la sua musica: un intreccio di immaginari sonori diversi e una contaminazione tra cantautorato, pianismo. Baritoday.it - Giulia Mei in concerto a Conversano Leggi su Baritoday.it MEI prosegue con i concerti in tutta Italia del “IO DELLA MUSICA NON CI HO CAPITO NIENTE” TOUR, prodotto e distribuito da Locusta Booking.Il live diMei è come la sua musica: un intreccio di immaginari sonori diversi e una contaminazione tra cantautorato, pianismo.

Giulia Mei in concerto a Conversano 12 aprile 2025. Fontanafredda, venerdì l’imperdibile concerto di Giulia Mei. Impruneta | GIULIA MEI in tour. GIULIA MEI annuncia i LIVE 2025 |. Giulia Mei e Angela Baraldi in concerto. Giulia Mei in concerto a Vinci, musica ed emozioni per la prima Fiera della Gentilezza. Ne parlano su altre fonti

Giulia Mei arriva in Puglia con il suo nuovo tour - Giulia Mei prosegue con i concerti in tutta Italia del “IO DELLA MUSICA NON CI HO CAPITO NIENTE” TOUR, prodotto e distribuito da Locusta Booking. (giornaledipuglia.com)

Giulia Mei in concerto a Vinci, musica ed emozioni per la prima Fiera della Gentilezza - Sabato 5 aprile alle 21, Piazza Guido Masi a Vinci (FI) si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per il concerto gratuito di Giulia Mei, ... (gonews.it)

Giulia Mei, da X-Factor a Torino: il concerto il 30 marzo - Giulia Mei la cantautrice diventata virale in tutta Italia con il ... Giulia racconta: «Mi piace pensare che chi partecipa a un mio concerto possa provare tutti gli stati d'animo possibili, belli o ... (torinoggi.it)