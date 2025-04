Lapresse.it - I cani, nuovo album della band: ‘Post Mortem’

E’ uscito ilde ‘i’. “Post mortem” è il quarto disco-non-di Niccolò Contessa, a nove anni di distanza dal lavoro precedente. Unche arriva a sorpresa e senza annunci. i, il“Post mortem”è uscito su tutte le piattaforme digitali ed è scritto, registrato, suonato e cantato da Niccolò Contessa al Pot Pot Studio. E’ stato prodotto da Niccolò Contessa insieme ad Andrea Suriani che si è anche occupato di mix e master. E’ possibile ascoltarlo qui. L’esce come sempre per 42 Records, distribuito da Sony Music Entertainment, e contiene tredici nuove canzoni. Al centro di tutto c’è la musica, quindi zero chiacchiere, zero immagine. Tutto quello che c’è da scoprire è nel disco. i, lasono un gruppo pop romano e “post mortem” è il loro quartodopo “Il sorprendented’esordio de i” (2011), “Glamour” (2013) e “Aurora” (2016).