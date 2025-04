Amica.it - Design Week 2025, la “Pastorale” di Nico Vascellari a Palazzo Reale

(askanews) – Pastorale come la Sinfonia di Beethoven da cui prende il nome, un campo con al centro un bulbo metallico che rigenera il terreno inondandolo di semi: è la mostra site specific dicurata da Sergio Risaliti allestita nella Sala delle Cariatidi. Il tamburo metallico, una sorta di ordigno, rigenera invece di distruggere, come fecero le bombe in questa sala nel 1943.La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 2 giugnopresso gli spazi della Sala delle Cariatidi dia Milano.Main sponsor della mostra è Banca Ifis.