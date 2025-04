Migranti Corte Ue | I giudici possono valutare la scelta dei Paesi sicuri

Corte di giustizia dell’Unione europea chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del decreto italiano sui Paesi di origine sicuri, è arrivato il parere dell’avvocato generale, Richard de la Tour. Secondo quanto espresso, la facoltà di stilare l’elenco dei Paesi ritenuti sicuri «spetta ai governi nazionali, purché le decisioni siano fondate su fonti chiaramente indicate e, ove necessario, accompagnate dalla specifica delle categorie di persone per le quali quei Paesi non possono essere considerati sicuri». Resta quindi centrale il ruolo dei giudici, cui «compete il controllo di legittimità delle scelte adottate dai governi degli Stati membri».Richard de la Tour: «Uno Stato può designare i Paesi sicuri mediante atto legislativo»Il parere ha sottolineato che «uno Stato membro può designare Paesi di origine sicuri mediante un atto legislativo e deve divulgare, a fini di controllo giurisdizionale, le fonti d’informazione su cui si fonda tale designazione». Lettera43.it - Migranti, Corte Ue: «I giudici possono valutare la scelta dei Paesi sicuri» Leggi su Lettera43.it Nell’udienza delladi giustizia dell’Unione europea chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del decreto italiano suidi origine, è arrivato il parere dell’avvocato generale, Richard de la Tour. Secondo quanto espresso, la facoltà di stilare l’elenco deiritenuti«spetta ai governi nazionali, purché le decisioni siano fondate su fonti chiaramente indicate e, ove necessario, accompagnate dalla specifica delle categorie di persone per le quali queinonessere considerati». Resta quindi centrale il ruolo dei, cui «compete il controllo di legittimità delle scelte adottate dai governi degli Stati membri».Richard de la Tour: «Uno Stato può designare imediante atto legislativo»Il parere ha sottolineato che «uno Stato membro può designaredi originemediante un atto legislativo e deve divulgare, a fini di controllo giurisdizionale, le fonti d’informazione su cui si fonda tale designazione».

