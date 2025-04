Dayitalianews.com - Tragico ritrovamento in un canale: il corpo di una donna era riverso nell’acqua. L’allarme è scattato nella tarda mattinata. Il cadavere si trovava nel canale Lungolinea a Terracina

Leggi su Dayitalianews.com

Macabra scoperta nei pressi di via Ponte RossoUnadrammatica a, dove ilsenza vita di unaè stato rinvenuto nelle acque del, in prossimità di via Ponte Rosso.intorno alla, quando è arrivata una segnalazione alle autorità competenti.Si ipotizza un collegamento con una persona scomparsaDalle prime informazioni raccolte, si ritiene che ilpossa appartenere a un’anziana di cui era stata denunciata la scomparsa poche ore prima. Le autorità stanno ora lavorando per confermare l’identità della vittima e comprendere le circostanze che hanno portato alesito.Carabinieri e medico legale al lavoroSul luogo delsono intervenuti i Carabinieri, i sanitari del 118 e il medico legale, che ha effettuato un primo esame esterno del