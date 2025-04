Dayitalianews.com - Stipendi, buste paga più leggere fino a giugno: slitta tutto

Nessuna traccia del taglio del cuneo fiscale neglidi aprileBrutta sorpresa per i dipendenti pubblici anche ad aprile: glicontinuano a non includere il taglio del cuneo fiscale, la misura pensata per alleggerire le trattenute e aumentare il netto mensile. Questo ritardo, già in corso da gennaio, sta causando perdite in bustache possono arrivarea 80 euro netti al mese.La misura avrebbe dovuto entrare in vigore a inizio 2025, ma a oggi non è ancora stata implementata. Secondo le stime, sarà necessario attendere almenoper vedere il beneficio effettivo.Il nodo è tecnico: software NoiPa ancora non aggiornatoIl problema nasce da NoiPa, il sistema del Ministero dell’Economia che gestisce glipubblici. Il software non è stato ancora aggiornato per integrare le modifiche legate al nuovo sistema di decontribuzione, varato per sostenere i redditi medio-bassi.