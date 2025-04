Spazionapoli.it - Non è nostalgia, è un dato di fatto: Khvicha Kvaratskhelia manca al Napoli e a Neres

ale non si tratta di, ma è unincontrovertibile del campo. Il georgiano sta brillando lontano dalla maglia azzurra Non serve essere nostalgici, perché il calcio è un eterno movimento, un flusso che non si ferma mai e non può guardare indietro. Eppure, la partenza dia gennaio 2025 ha lasciato un segno tangibile sule che, numeri alla mano, ha tolto qualcosa di più che un semplice talento alla squadra di Antonio Conte.Non è solo una questione di gol o assist, ma di un equilibrio spezzato, di una magia che si è dissolta e che ha ridisegnato i contorni di una stagione che poteva essere diversa. Da quando il georgiano ha preso il volo verso Parigi, ilha smesso di correre con la stessa leggerezza.Kvaratkhelia, un addio che fa ancora male: perché ilè calatoCon lui c’erano un attacco che incuteva timore e una fluidità che sembrava inarrestabile.