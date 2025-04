Un concerto in omaggio alla primavera tra grandi classici e colonne sonore

concerto dedicato alla primavera tra grandi classici e colonne sonore. Sabato 12 aprile, alle 17.30, il Salone del Convitto Nazionale di Arezzo sarà sede di un pomeriggio all'insegna della musica che unirà l'associazione corale Symphonia di Pratovecchio Stia e l'Orchestra a Plettro "Città di Arezzo" per una produzione d'insieme che renderà omaggio a vitalità, freschezza e atmosfere tipiche dell'attuale stagione. L'appuntamento, a ingresso libero e gratuito, sarà condotto dal professor Claudio Santori che avrà il compito di introdurre l'ascolto di un repertorio variegato e coinvolgente frutto dell'armoniosa sintesi tra voci e corde. Il programma proporrà un'alternanza tra composizioni sinfoniche ed evocative colonne sonore, trovando il cuore nell'omaggio alla stagione dei fiori con l'inno alla primavera della celeberrima "Mattinata Fiorentina" realizzato in sinergia dall'associazione corale Symphonia diretta dal soprano Gaia Matteini e dall'Orchestra a Plettro "Città di Arezzo" guidata dal Maestro Maria Grazia Donati.

