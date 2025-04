Lo psichiatra Paolo Crepet | Scuole piene di psicologi e tutti si dichiarano disagiati Mio padre? Mai un bravo Fanno ridere i ragazzini con i trolley

tutti sono diventati disagiati, tutti i ragazzi al liceo dicono che non ce la Fanno più, le Scuole che sono piene di psicologi. Mi pare too much». Così il noto psichiatra Paolo Crepet critica l’educazione che si sta facendo strada per le nuove generazioni. Nel corso del podcast Basement condotto da Gianluca Gazzoli, l’esperto ha tracciato la stessa linea, giudicata controversa lo scorso mese, da Umberto Galimberti, secondo cui c’è troppa patologizzazione a scuola. E anche le parole di Crepet non sono passate inosservate, soprattutto in un’epoca in cui l’attenzione alla salute mentale sembra aver trovato ampio spazio. «Così non cresci forte»Il nodo centrale della sua riflessione ruota attorno al rischio di un aiuto troppo immediato, che potrebbe finire per depotenziare il senso di autonomia: «Capita a tutti di cadere, devi sapere che con le tue forze riesci a tirarti su: questa è una cosa importante, altrimenti non impari a cavartela da te». Leggi su Open.online «Ho la sensazione che ci sia un sovradimensionamento.sono diventatii ragazzi al liceo dicono che non ce lapiù, leche sonodi. Mi pare too much». Così il notocritica l’educazione che si sta facendo strada per le nuove generazioni. Nel corso del podcast Basement condotto da Gianluca Gazzoli, l’esperto ha tracciato la stessa linea, giudicata controversa lo scorso mese, da Umberto Galimberti, secondo cui c’è troppa patologizzazione a scuola. E anche le parole dinon sono passate inosservate, soprattutto in un’epoca in cui l’attenzione alla salute mentale sembra aver trovato ampio spazio. «Così non cresci forte»Il nodo centrale della sua riflessione ruota attorno al rischio di un aiuto troppo immediato, che potrebbe finire per depotenziare il senso di autonomia: «Capita adi cadere, devi sapere che con le tue forze riesci a tirarti su: questa è una cosa importante, altrimenti non impari a cavartela da te».

Paolo Crepet sui giovani resi fragili dalla comodità: "La vita non è comfort, se fai le cose è un rischio". Divano, topper e trolley, Paolo Crepet critica le nuove generazioni: "La comfort zone ci sta rovinando, i giovani devono riscoprire il rischio e la fatica per crescere davvero". "Il reato di pensare", lo spettacolo del famoso psichiatra Paolo Crepet intratterrà anche il pubblico ravennate. Crepet: «Dietro ai problemi di molti giovani c'è una cosa che si chiama eredità. Mi fanno ridere i bambini con i trolley a scuola». Libertà e Sogni. Paolo Crepet sfida la comodità del mondo digitale risvegliando le coscienze. Crepet: “Mio padre non mi ha mai detto bravo ma lo sapeva. Così si fa. Questo crea traumi? Io sto bene”. Vale per i docenti?. Ne parlano su altre fonti

Paolo Crepet sui giovani resi fragili dalla comodità: "La vita non è comfort, se fai le cose è un rischio" - Lo psichiatra Paolo Crepet è tornato a parlare dei giovani, accusandoli di cercare eccessivamente la comfort zone evitando le difficoltà ... (virgilio.it)

Crepet: “Mio padre non mi ha mai detto bravo ma lo sapeva. Così si fa. Questo crea traumi? Io sto bene”. Vale per i docenti? - Lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet è stato intervistato all’interno del podcast The BSMT by Gianluca Gazzoli, in una puntata ricca di pensieri, riflessioni e aneddoti personali. Ovviamente l’esper ... (tecnicadellascuola.it)

Crepet: “Le scuole? Sono ormai piene di psicologi, mi pare un po’ too much” - Nel corso del podcast Basement condotto da Gianluca Gazzoli, Paolo Crepet ha riflettuto sullo stato psicologico dei giovani contemporanei, descrivendo una situazione che tende ad amplificare la percez ... (orizzontescuola.it)