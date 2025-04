Beautiful Anticipazioni Puntata dell' 11 aprile 2025 | RJ pronto a difendere Luna a ogni costo!

Puntata di Beautiful in onda l'11 aprile 2025 vedremo che Luna confiderà a RJ di avere dei problemi in famiglia e il Forrester, che non vuole perderla, le prometterà di aiutarla a restare a Los Angeles. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap di Canale5.

