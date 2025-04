Samp ecco Mancini | incontro con giocatori e staff

Sampdora rischia seriamente la retrocessione in Serie C. Per questo c'è stato il cambio di allenatore: a guidare i blucerchiati ora è Alberico Evani, con Attilio Lombardo al suo fianco. Due ex leggende del club, così come Roberto Mancini, per il quale si era ipotizzato un ruolo dirigenziale. Per ora l'ex ct della Nazionale si è limitato ad assistere a un allenamento in qualità di tifoso speciale, essendo lui, come Evani e Lombardo, legatissimo alla Samp. Il Mancio ha incontrato e salutato staff e giocatori.

