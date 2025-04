Istanbularrestati due noti giornalisti

noti giornalisti d'inchiesta turchi, sono stati arrestati in un raid della polizia nelle loro abitazioni a Istanbul. I poliziotti hanno sequestrato i loro computer e tutte le attrezzature digitali,secondo quanto riferiscono i media I due noti giornalisti sono stati arrestati nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Istanbul e sono sospettati di "ricatto e minacce". Il loro arresto è scattato perchè per la procura avrebbero potuto distruggere le prove durante lo svolgimento dell'inchiesta.

