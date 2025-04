Veneziatoday.it - Tre occasioni straordinarie per visitare il museo di Torcello: anche gratis

Leggi su Veneziatoday.it

La Città metropolitana di Venezia, in collaborazione con San Servolo srl, per il mese di aprile propone treparticolari perildiin giornate di festa per tutta la città. Ildiè gestito non dal comune ma dalla città metropolitana, motivo per cui.