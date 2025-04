Sanremo il Comune pubblica il bando per l’assegnazione del Festival Ma spunta la clausola anti-flop

Comune di Sanremo apre ufficialmente il bando per individuare il partner che organizzerà e trasmetterà in chiaro in TV le prossime tre edizioni del Festival di Sanremo dal 2026 al 2028, con una eventuale proroga di massimo due anni.A partire da oggi, giovedì 10 aprile, trascorreranno 40 giorni utili per presentare il progetto. Potranno partecipare alla gara – si legge nella delibera del Comune – "solo gli operatori a diffusione nazionale in chiaro, titolari di un canale generalista nazionale e che possiedano dimostrate capacità di organizzazione di eventi di particolare rilevanza". Per tali requisiti possono competere Rai, Mediaset, il gruppo La7, Warner Bros. Discovery e Sky.La clausola anti-flopMa se alcuni obblighi inseriti nella delibera hanno stizzito la Rai, l'amministrazione guidata dal Sindaco Alessandro Mager introduce quella che possiamo definire clausola anti-flop "che riservi al Comune, senza costi, risarcimenti o indennità a carico dello stesso, la facoltà di far cessare il rapporto con il partner nel caso in cui una o più edizioni ottengano risultati d'ascolto inferiori di 15 punti rispetto alla percentuale media degli ascolti delle precedenti cinque edizioni del Festival".

