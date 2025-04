Lanazione.it - Asl, al via il partenariato per l’ospedale San Donato

Arezzo, 10 aprile 2025 – Realizzazione di interventi di efficientamento energetico e lavori per l’antisismica e prevenzione incendi perSandi Arezzo. L’Asl Toscana sud est prosegue nel suo impegno per il rinnovamento e l’ammodernamento del patrimonio ospedaliero. Oltre al San, anche gli altri presidi ospedalieri della provincia di Arezzo saranno interessati da interventi di efficientamento energetico nell’ambito dello stesso progetto. L’iter è stato avviato il 21 marzo 2025 con la pubblicazione della delibera 259 e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Asl Toscana sud est è online l’avviso di manifestazione di interesse per l’acquisizione di proposte di, da cui scaturirà la successiva fase di gara pubblica per l’affidamento e la firma del contratto.