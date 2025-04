Internews24.com - Maignan Milan, la Curva Nord dell’Udinese durissima! Presa di posizione dopo lo striscione di ieri

di Redazione, lanon usa giri di parole, ecco ladilodi ieri per il portiere, il comunicatoIntervenuto sul proprio profilo di Facebook, laha preso una chiaranei confronti di Mike, il portiere del. Nella giornata di ieri era apparso un bruttocontro il francese che milita nel club storico rivale dell’Inter. Ecc il messaggio:PAROLE – «Friuli, Udine e lanon sono razzisti. Dimostriamolo. Il nostro dissenso verso Mike(il popolo friulano non dimentica), fatto in maniera civile senza cadere in atteggiamenti discriminatori. Andiamo oltre le risonanze mediatiche più o meno pilotate, facciamoci sentire rimanendo nei canoni della correttezza da sempre a noi riconosciuti.