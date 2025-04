Meloni in missione ok di Parigi a denti stretti

Laverita.info - Meloni in missione, ok di Parigi a denti stretti Leggi su Laverita.info Giovedì il premier vola da Trump per mettere sul tavolo la questione dazi. Weber (Ppe) applaude: «Roma difende l’interesse dell’Europa». Figuraccia francese: il governo critica («Sbagliato presentarsi divisi»), poi fa retromarcia: «Dialogo benvenuto».Giorgetti: «Calma su guerra commerciale e riarmo». Arriva il reato di agropirateria.Lo speciale contiene due articoli.

Tajani, Parigi? Non capisce spirito della missione di Meloni. Tajani, Parigi? Non capisce spirito della missione di Meloni. Meloni frena: «No a militari italiani». Mattarella: «Sulla difesa l’Ue decida». Ucraina, vertice coalizione volenterosi. Macron: “Russia finge di negoziare”. Ucraina, media: “La Cina valuta di unirsi ai volenterosi per Kiev”. Ucraina, Witkoff: ok Kiev a elezioni presidenziali. Meloni sarà a Parigi a nuova riunione volenterosi. Ne parlano su altre fonti

“Meloni non giochi da sola”. Parigi attacca, poi la frenata - I ministri francesi critici sulla missione. Lollobrigida: “Macron ci vuole in serie B”. La correzione dopo le polemiche: “Non ci ... (repubblica.it)

Dazi, Meloni in missione per conto dell'Ue. E la Francia “rosica” - Era stato chiaro il commissario Ue al commercio Maros Sefcovic circa la necessità e l’opportunità di utilizzare pro domo comune i ... (iltempo.it)

Tajani, Parigi? Non capisce spirito della missione di Meloni - "Evidentemente non hanno capito lo spirito di questa missione, l'Unione europea è ben contenta che l'Italia vada a parlare per sostenere le posizioni europee. Mi pare che la Francia di missioni ne abb ... (msn.com)