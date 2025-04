La polizia compie 173 anni | a Bari la festa con studenti e cittadini

polizia di Stato celebra oggi, in tutta Italia, il 173esimo anniversario dalla sua fondazione. I festeggiamenti si sono svolti anche a Bari con un ricco programma, partito questa mattina nel Centro Polifunzionale: il prefetto, Francesco Russo, e il questore, Massimo Gambino, hanno reso gli. Baritoday.it - La polizia compie 173 anni: a Bari la festa con studenti e cittadini Leggi su Baritoday.it Ladi Stato celebra oggi, in tutta Italia, il 173esimoversario dalla sua fondazione. I festeggiamenti si sono svolti anche acon un ricco programma, partito questa mattina nel Centro Polifunzionale: il prefetto, Francesco Russo, e il questore, Massimo Gambino, hanno reso gli.

Terni, la polizia compie 173 anni: le foto della festa in piazza della Repubblica | FOTO. La Polizia di Stato compie 173 anni: le celebrazioni a Trapani. La polizia compie 173 anni, in piazza Palestro la festa con i cittadini e gli studenti. La Polizia di Stato compie 173 anni: le celebrazioni a Trapani. Siracusa. La Polizia di Stato compie 173 anni, stamane cerimonia al Castello Maniace: «Mission Esserci Sempre. La Polizia di Stato compie 173 anni: giovedì 10 aprile la celebrazione a Ravello. Ne parlano su altre fonti

Siracusa. La Polizia di Stato compie 173 anni, stamane cerimonia al Castello Maniace: «Mission Esserci Sempre» - La Polizia di Stato celebrerà questa mattina al Castello Maniace in Ortigia le celebrazioni per il 173esimo anniversario della sua fondazione, un appuntamento che come ogni anno vedrà ... (libertasicilia.it)

La Polizia di Stato compie 173 anni: le celebrazioni a Trapani - Anche a Trapani si festeggia. Le celebrazioni locali inizieranno alle 9 del mattino, nell’atrio principale della Questura, con la deposizione di una corona d’alloro alla lapide dedicata ai caduti ... (tp24.it)

La Polizia di Stato Celebra 173 Anni al Servizio della Nazione: Passato, Presente e Futuro della Sicurezza - Un Incontro Carico di Emozioni Alla Vigilia dell'Anniversario Nella giornata che precede i festeggiamenti ufficiali del 173° anniversario della Polizia di Stat ... (infodifesa.it)