Presidio in piazza San Carluccio contro la violenza di genere | Massacri frutto di una realtà patriarcale

piazza San Carluccio per reagire all'escalation di femminicidi avvenuti dall'inizio dell'anno: tra tutte Sara Campanella e Ilaria Sula uccise a poche ore di distanza l'una dall'altra. Venerdì 11 aprile alle 19 Non una di meno Viterbo promuove il Presidio "Se toccano una, toccano tutte".

