Inter-news.it - Adani smentisce Cassano: «Inter non fa blocco, gioca a calcio!»

Leggi su Inter-news.it

Il pensiero di Leleè – fortunatamente – opposto a quello di Antonio. Se pur rispettabile il parere di un grande ex calciatore come il fantasista di Bari, è oggettivamente esagerato criticare una squadra che nonostante le difficoltà fisiche, è riuscita a vincere e a reagire in casa del Bayern Monaco. Durante la puntata di Vivaelfutbol su Twitch,sottolinea proprio questo fattore.SOLO MERITI – LeleAntonioed esprime così la sua opinione: «Se l’ha vinto è perché non accettava un finale che secondo me, e secondo molti, l’avrebbe portata a perderla. L’con grande tecnica, spirito e qualità non ha accettato il finale della vittoria in rimonta dei tedeschi. Ma l’azione dell’1-2 è costruita, voluta! In passato ho contestato l’atteggiamento delle italiane, non perché non puoi essere messo sotto, ma il precludersi la possibilità di andarlo a fare il gol.