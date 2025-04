Napolitoday.it - Manfredi e il no al terzo mandato: "Consulta va rispettata. De Luca? Ci darà una mano"

Leggi su Napolitoday.it

“Una coalizione ampia che vada dai moderati ai riformisti fino al M5s”, come quella che sta “governando al Comune di Napoli”. È la ricetta di Gaetano, primo cittadino napoletano e presidente dell’Anci, per vincere le elezioni regionali in Campania all’indomani della decisione della.